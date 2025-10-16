Magyar és baranyai sikerek is születtek a Vadászkürtös Európa-Bajnokságon

Mint közölték, október 3-5. között, a lengyelországi Pszczynában megrendezett a IV. Vadászkürtös Európa-Bajnokságon 10 európai ország 32 csapata mérte össze tudását – Esz és B hangolású kürt kategóriákban – a bajnoki címekért. Pszczyna városa (németül Pless), illetve a kastély nagy jelentőséggel bírnak a vadászati-, és vadászkürtös kultúrában, hiszen innen ered a Fürst-Pless kürt elnevezése, és elterjedésének kezdete – ismertették.

A kamara felidézte, hogy a Magyarországot képviselő két együttes közül a Baranya Vadászkürt Együttes különlegessége, hogy tagjainak többsége aktív vadász, a kürtölést amatőr szinten, de nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal végzik. A mezőnyben egyedülálló módon az együttes tagjai között sok fiatal szerepel, az átlagéletkor alacsony, ez rendre színfoltja a hazai-, és nemzetközi versenyeknek is. A csapat a megmérettetésen B hangolású kürt kategóriában, 18 együttes közül a 10. helyen végzett.