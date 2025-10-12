október 12., vasárnap

Miksa névnap

18°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Valami készül Hosszúhetényben – egy este, amit senki sem akar kihagyni!

Címkék#növendék#Mozi#Hosszúhetényi Művészeti Iskola#Picipöndöly Néptáncegyüttes#köszönet

Jusztin Levente

Hosszúhetényben idén is különleges eseménnyel ünneplik az időseket: október 18-án, 17 órától várják a vendégeket a Mozi épületében egy meghitt és vidám hangulatú estére. Az ünnepi műsorban fellép az Őszirózsa és a Picipöndöly Néptáncegyüttes, a Hosszúhetényi Művészeti Iskola növendékei, valamint Molnár Veronika és Batta Xavér is. 

A rendezvény célja, hogy köszönetet mondjon az idősebb generációnak, és közös élményt nyújtson mindazoknak, akik a falu közösségi életében aktívan részt vesznek. A műsort követően 18 órától egészen éjfélig tart a bál, ahol Hock Norbert zenél a táncolni vágyóknak. 

A jegyek elővételben 1500, a helyszínen 2000 forintért válthatók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu