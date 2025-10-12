Ünnep
Valami készül Hosszúhetényben – egy este, amit senki sem akar kihagyni!
Hosszúhetényben idén is különleges eseménnyel ünneplik az időseket: október 18-án, 17 órától várják a vendégeket a Mozi épületében egy meghitt és vidám hangulatú estére. Az ünnepi műsorban fellép az Őszirózsa és a Picipöndöly Néptáncegyüttes, a Hosszúhetényi Művészeti Iskola növendékei, valamint Molnár Veronika és Batta Xavér is.
A rendezvény célja, hogy köszönetet mondjon az idősebb generációnak, és közös élményt nyújtson mindazoknak, akik a falu közösségi életében aktívan részt vesznek. A műsort követően 18 órától egészen éjfélig tart a bál, ahol Hock Norbert zenél a táncolni vágyóknak.
A jegyek elővételben 1500, a helyszínen 2000 forintért válthatók.
