Valami készül Hosszúhetényben – egy este, amit senki sem akar kihagyni!

Hosszúhetényben idén is különleges eseménnyel ünneplik az időseket: október 18-án, 17 órától várják a vendégeket a Mozi épületében egy meghitt és vidám hangulatú estére. Az ünnepi műsorban fellép az Őszirózsa és a Picipöndöly Néptáncegyüttes, a Hosszúhetényi Művészeti Iskola növendékei, valamint Molnár Veronika és Batta Xavér is.

A rendezvény célja, hogy köszönetet mondjon az idősebb generációnak, és közös élményt nyújtson mindazoknak, akik a falu közösségi életében aktívan részt vesznek. A műsort követően 18 órától egészen éjfélig tart a bál, ahol Hock Norbert zenél a táncolni vágyóknak.

A jegyek elővételben 1500, a helyszínen 2000 forintért válthatók.