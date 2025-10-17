Változások jönnek a szemétszállításban Pécsen is!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. közleménye szerint 2025. október 23-án és 24-én nem lesz változás a hulladékszállítás rendjében. A szelektív és zöldhulladék-gyűjtő járatok is a megszokott napokon és útvonalakon közlekednek. Arra kérik a lakosokat, hogy az edényeket reggel 6 óráig helyezzék ki, mivel a járatok a megszokottnál korábban is érkezhetnek.

Az ügyfélszolgálati irodák október 23-án és 24-én zárva lesznek.

Pécs, Búza tér 8/B: október 18. (8:00–14:00), október 20. (8:00–20:00).

Barcs: október 18. (7:30–13:30).

Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ: október 18. (7:00–15:00).

Továbbá, a hulladékudvarok október 23-án zárva tartanak.