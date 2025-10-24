Változik a nyitvatartás – mostantól így fürdőzhetünk Harkányban

A gyógymedencék minden nap 10 és 18 óra között üzemelnek, a Harka Vízivilág pedig jellemzően 20 óráig áll a vendégek rendelkezésére. A szaunavilág 12 órakor nyit, és egészen este 20 óráig használható. A családosok számára fontos információ, hogy a benti gyermekvilág szintén naponta 10 és 20 óra között látogatható, így a kisebbek számára is biztosított a folyamatos kikapcsolódás.

A programok sorában kiemelt esemény az október 25-i szombati éjszakai fürdőzés: ezen az estén a vízivilág és a szaunavilág rendhagyó módon éjfélig tart nyitva. A Mindenszentek napjára eső november 1-jén sem változik a menetrend, a vendégek a megszokott őszi szüneti időpontok szerint élvezhetik a fürdő szolgáltatásait.

A szünet zárónapján, november 2-án annyi könnyítés történik, hogy a Harka Vízivilág 18 órakor zárja kapuit, míg a többi részleg addig is a megszokott rend szerint működik.