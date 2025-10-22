október 22., szerda

A Liget utcában

4 órája

Változott a forgalmi rend Mohácson

A lakosság kényelmesebb és biztonságosabb közlekedése érdekében október 22-én szerdán reggel 8.00 órától kétirányúsították a Liget utcát, ami eddig a Mező utca felé egyirányú volt, közölte az önkormányzat.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Az intézkedés célja, hogy könnyebb legyen a közlekedés a Csatatéri Emlékkápolna környékén, amely a Mohács 500 jegyében felújítás, átépítés alatt áll. Azt kérik, vezessenek körültekintően az arra járók, és figyeljék a kihelyezett új forgalmi táblákat.

 

 

