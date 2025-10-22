A Liget utcában
3 órája
Változott a forgalmi rend Mohácson
A lakosság kényelmesebb és biztonságosabb közlekedése érdekében október 22-én szerdán reggel 8.00 órától kétirányúsították a Liget utcát, ami eddig a Mező utca felé egyirányú volt, közölte az önkormányzat.
Az intézkedés célja, hogy könnyebb legyen a közlekedés a Csatatéri Emlékkápolna környékén, amely a Mohács 500 jegyében felújítás, átépítés alatt áll. Azt kérik, vezessenek körültekintően az arra járók, és figyeljék a kihelyezett új forgalmi táblákat.
Ezt ne hagyja ki!Tisztelgés
Tegnap, 16:00
Itt vannak az október 23-i programok, Baranyában rengeteg helyen megemlékeznek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre