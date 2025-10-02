Ilyet még nem láttál: Varga Viktor dalra fakadt a dzsámiban

Mi történik, ha egy modern művész egy napra középkori hőssé alakul? - a választ a szigetvári Zrínyi Várban találtuk, ahol Varga Viktor lépett be a történelem kapuján – és nem csak nézőként, hanem igazi vitézként.

Varga Viktor a bajvívás fortélyaival is megismerkedett a Szigetvári Várban

Fotó: MW / Forrás: MW

Varga Viktor - akit a Sztárban Sztár nagy sikerű szériája után most új szerepben találhatunk - számára a kaland rögtön egy várkapitány köszöntésével indult, aki beavatta Viktort a középkori életbe. Páncélok, sodronyingek, dolmányok kerültek elő, és hamar kiderült: a hősies megjelenés nem csupán esztétika, hanem valódi fizikai kihívás. Viktor szemében is felcsillant az érdeklődéssel teli kíváncsiság: milyen lehetett ezekben a súlyos ruhákban csatázni?

A kaland kedvéért Viktor dolmányt húzott, páncélt öltött, majd kezébe vette a szablyát. Megtanulta, hogyan kellett használni a fegyvert, mire volt való a „fokél”, és hogyan védték meg a várat ezzel a legendás eszközzel. Hozzá hasonlóan egy-egy vizit során a látogatók is kipróbálhatják mindezt: beöltözhetnek, fotózkodhatnak, és hazavihetik saját középkori élményüket.

Varga Viktor nem állhatta meg, és dalra fakadt a dzsámiban

A történelmi túra egyik fénypontja Szulejmán szultán dzsámija volt, amely különleges akusztikájáról ismert. Viktor énekesként nem állhatta meg, hogy kipróbálja a falakat betöltő hangzást. A dal egyszerre idézte meg a múltat és hozta közel a jelent.

A különleges vendéget is lenyűgözték a kazamaták kincsei. A föld alatt díszes török kardok, puskák, és mocsárból kiemelt ágyúk mesélnek évszázadok történetéről. Varga Viktor így foglalta össze élményeit: „Csodálatos élmény volt a Zrínyi Várban tölteni egy napot. Megtanultam, ami a vitézséghez kell, énekelhettem a dzsámiban, és láthattam a hősök termét.”