Eljött a vég? Feketeség borítja be az égboltot Uránvárosban (VIDEÓ)

Ijesztő videófelvételt juttatott el szerkesztőségünkbe olvasónk, aki a bibliai sáskajáráshoz hasonlította az Uránvárosban található Tesco környékén uralkodó varjú felhőt. A varjak egyre beljebb és beljebb merészkednek Pécsen, kukákat fosztogatnak és gyakran a járókelőket is veszélyeztetik.

Bibliai csapást idéző jelenetek Pécs felett. A varjak ellepték Uránvárost is.

Átvették az uralmat a varjak Pécsen?

A varjak kilövése továbbra sem opció, Pécs több városzrészén is panaszkodnak a lakók, hogy kezdeni kellene már valamit a varjú problémával. A Kertvárosban élőknek már évek óta gondot jelentenek a varjak. Beleszállnak a nyitva hagyott kukákba, szétszedik a szemetet, ürülékükkel vannak tele a járdák és a közterületen parkoló autók. Fontos tudni azonban, hogy mivel védett állatfajról van szó, csak nagyon korlátozottan csökkenthető a varjak száma a hagyományos módszerekkel. A pécsi városüzemeltetés ezért alternatív, természetvédelmi szakemberekkel is egyeztetett módszert vet be a varjak ellen. A közelmúltban egy Harris-héja is bevetésre került, a ragadozó madár jelenlétével kordában tudja tartani a varjakat, de sajnos nem állandó vendégnek érkezett a térségbe.

Uránvárosban is nagy számban élnek és sokasodnak

A védett vetési varjak Pécs több városrészét is ellepték, olvasónk az uránvárosi Tesco környékén videózott le egy csapatot, akik félelmetes látványt nyújtottak az égen.

Nem csak a nagyvárosokat tarolják le

Lapunkat személyesen kereste meg egy kozármislenyi gazda, akinek több hektáron pusztították el a napraforgóját a varjak. József, aki minden lehetséges fórumon nyilvánosságra hozta már a problémáját, továbbra is tanácstalan, a madarak pedig eközben folyamatosan dézsmálják a termést Kozármisleny határában, a város szélére épített kézilabda pálya mellett. A varjak elriasztása kapcsán a hatóságtól kapott határozatban azt a választ kapta, hogy a vetési varjak ellen riasztási tevékenységet csak olyan módszerekkel végezhet, melyek során a madarak nem károsodnak.