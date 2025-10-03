A baranyai városra hamarosan rá se lehet ismerni – tovább szépül a központ

Elindul a komlói 48-as tér teljes rekonstrukcióját célzó projekt kivitelezőjére vonatkozó közbeszerzési eljárás - többek között erről döntött nemrég a város Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága. A közel 517 millió forintos, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló fejlesztés Komló egyik legfontosabb közterületének átfogó megújítását szolgálja. A nagyszabású projekt a Zengő Áruház és a Tóth Ferenc Színház- és Hangversenyterem közötti, valamint a Kossuth Lajos, Dózsa György és Táncsics Mihály utcák által határolt területegységet érinti. Az önkormányzat korábban igényfelmérést tartott, ami alátámasztotta, hogy a helyi lakosság fokozottan igényli a 48-as tér és környezete fejlesztését annak érdekében, hogy a városközpont esztétikus arculata erősödjön, biztosítva a biztonságosabb, komfortosabb és kulturáltabb kikapcsolódási, szabadidős lehetőségeket.

A város központjában a 48-as tér és környékének fejlesztése hamarosan tovább folytatódik

A korszerű városkép kialakítását segíti a fejlesztés

A beruházás során a tervek szerint a járdák és parkolók felületét térkő burkolatra cserélik, mintegy 4500 négyzetméternyi területen, alkalmazkodva a KAPTÁR Művelődési Központ előtt végrehajtott korábbi fejlesztés esztétikájához. Mindemellett fákat telepítenek és mintegy 2000 négyzetméternyi területen újul meg a zöldfelület. Padok, okospadok, ülőkockák, játékelemek, kerékpártámaszok, hulladéktárolók teszik komfortossá a megújuló városrészt. A jelentősen amortizálódott állapotban lévő terület felfejlesztésével javul komlói belvárosi lakókörnyezet általános állapota, amely segíti a korszerű városkép kialakítását. A beruházás közvetve hozzájárul a lakosságmegtartó képesség fokozásához a vonzó, esztétikus városkép és biztonságos lakókörnyezet kialakításán keresztül. A projekt során a Táncsics és Dózsa György utcák útburkolata is egy rövid szakaszon megújul, a parkolók térkő burkolatot kapnak, és térfigyelő kamerarendszer kialakítása is része a fejlesztésnek.