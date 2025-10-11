Jó tudni
1 órája
Vasárnap lezárják ezt a népszerű baranyai horgásztavat
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kovácsszénájai-tavon ezen a hétvégén megyei csónakos pergetőverseny lesz, ami érinti a tavon való horgászatot is.
Mint honlapjukon írták, október 12-én, vasárnap egész nap a Kovácsszénájai-tó lezárásra kerül. A tavon ebben az időpontban kerül megrendezésre a Baranya Megyei Pergető Bajnokság második fordulója, így a horgászat azon a napon a verseny miatt szünetel. Horgászni október 13-tól, hétfőtől ismét engedélyezett - tették hozzá.
Ezt ne hagyja ki!Múltidéző
2025.09.13. 12:00
Baranyában még a horgászokkal is szondát fújattak a vízirendőrök (GALÉRIA)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre