Vasárnap lezárják ezt a népszerű baranyai horgásztavat

Mint honlapjukon írták, október 12-én, vasárnap egész nap a Kovácsszénájai-tó lezárásra kerül. A tavon ebben az időpontban kerül megrendezésre a Baranya Megyei Pergető Bajnokság második fordulója, így a horgászat azon a napon a verseny miatt szünetel. Horgászni október 13-tól, hétfőtől ismét engedélyezett - tették hozzá.