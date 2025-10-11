október 11., szombat

Vasárnap lezárják ezt a népszerű baranyai horgásztavat

Címkék#verseny#HEBMESZ#Baranya Megyei Pergető Bajnokság#Kovácsszénájai-tó#horgászat

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kovácsszénájai-tavon ezen a hétvégén megyei csónakos pergetőverseny lesz, ami érinti a tavon való horgászatot is.

Bama.hu

Mint honlapjukon írták, október 12-én, vasárnap egész nap a Kovácsszénájai-tó lezárásra kerül. A tavon ebben az időpontban kerül megrendezésre a Baranya Megyei Pergető Bajnokság második fordulója, így a horgászat azon a napon a verseny miatt szünetel. Horgászni október 13-tól, hétfőtől ismét engedélyezett - tették hozzá.

 

