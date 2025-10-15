1 órája
Valamin nagyon dolgoznak a vasút mellett
A héten a fővárosban tárgyalt a volt bányászváros jövőjéről Hoppál Péter. A komlói ingatlanfejlesztéssel a város ipara nagyot léphet előre, a vasúti területek felkarolása a cél.
Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zt. budapesti székházában Polics Józseffel, Komló polgármesterével együtt egyeztetett a várost érintő ingatlanügyekről. A találkozón arról tárgyaltak dr. Lakner Zsuzsa vezérigazgatóval, hogy miként lehetne a komlói vasútvonal mellett található, a Magyar Államvasutak (MÁV), valamint a magyar állam tulajdonában és kezelésében lévő komlói ingatlanokból a helyi gazdaság számára hasznosítható telkeket kialakítani. Hoppál Péter eredményesnek nevezte a megbeszélést, és hozzátette, hogy több hasznos szakmai tanácsot is kaptak a további lépésekhez.
Nem csak a vasúti terület rendezése a cél
A képviselő kitért arra is, hogy igyekeznek előmozdítani a hosszú ideje rendezetlen helyzetű, sikondai volt szanatórium épületének hasznosítását is.
– Köszönöm Polics József polgármester úrnak, hogy – ahogy a budapesti intézményekben mindig – most is sikeresen tudunk Komlóért harcolni – mondta videós üzenetében.
Polics József hozzátette:
eredményes tárgyalás volt, és tovább küzdünk együtt Komlóért! Hajrá Komló!