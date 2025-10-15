október 15., szerda

DDVIZIG

36 perce

Védelmi készletek, mennyiségi szempontok – felülvizsgálatot tartottak a vízügynél

Címkék#Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság#építmény#szakbizottság#raktár#épület

A Védelmi Anyagok, Eszközök, Telephelyek Szakbizottság is megkezdte az őszi felülvizsgálatokat a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) területén.

Bama.hu
Védelmi készletek, mennyiségi szempontok – felülvizsgálatot tartottak a vízügynél

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: skapuka

Mint ahogy arról a DDVIZIG a közösségi oldalán beszámolt, a napokban a Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat, valamint a Pécsi Szakaszmérnökség épületeinek és raktárainak felülvizsgálatát végezték el.

A védelmi készletek esetében a minőségi és mennyiségi szempontok mellett a tárolás szabályszerűségét is ellenőrizte a szakbizottság. A magas építmények esetében az éves karbantartási feladatok ellenőrzése mellett az idei évben felújított, illetve a következő évben felújítandó épületeket is felülvizsgálták.

A szakbizottság mind a védelmi készletek, mind a magas építmények esetében megállapította, hogy azok kezelése és állapota megfelelő. Továbbá a jövő évben szükséges kisebb beavatkozásokat is meghatározta.

 

