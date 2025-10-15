Védelmi készletek, mennyiségi szempontok – felülvizsgálatot tartottak a vízügynél

Mint ahogy arról a DDVIZIG a közösségi oldalán beszámolt, a napokban a Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat, valamint a Pécsi Szakaszmérnökség épületeinek és raktárainak felülvizsgálatát végezték el.

A védelmi készletek esetében a minőségi és mennyiségi szempontok mellett a tárolás szabályszerűségét is ellenőrizte a szakbizottság. A magas építmények esetében az éves karbantartási feladatok ellenőrzése mellett az idei évben felújított, illetve a következő évben felújítandó épületeket is felülvizsgálták.

A szakbizottság mind a védelmi készletek, mind a magas építmények esetében megállapította, hogy azok kezelése és állapota megfelelő. Továbbá a jövő évben szükséges kisebb beavatkozásokat is meghatározta.