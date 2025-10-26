Szép eredmények születtek
1 órája
Véget ért az idei horgászverseny-szezon Mecsekpölöskén
Utolsó versenyét rendezte meg a napokban a Komlói Bányász Horgász Egyesület a gondozásában lévő Mecsekpölöskei-tavon.
A megmérettetésen összesen 120,6 kiló halat mérlegeltek a résztvevők.
Az 1-es tószektorban Végh Attila végzett az élen, aki a verseny legnagyobb halát, egy több mint 10 kilós tőpontyot terelt partra. A 2-es szektorban Orsós Attila lett az első helyezett, 22,4 kilós fogással.
Ezt ne hagyja ki!Lesz, amit tilos lesz
2025.10.19. 15:00
Ha Pécs környékén horgászik, erről tudnia kell!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre