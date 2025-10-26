október 26., vasárnap

Szép eredmények születtek

1 órája

Véget ért az idei horgászverseny-szezon Mecsekpölöskén

Címkék#Komlói Bányász Horgász Egyesület#Mecsekpölöskei-tó#horgászverseny

Utolsó versenyét rendezte meg a napokban a Komlói Bányász Horgász Egyesület a gondozásában lévő Mecsekpölöskei-tavon.

A megmérettetésen összesen 120,6 kiló halat mérlegeltek a résztvevők. 

Az 1-es tószektorban Végh Attila végzett az élen, aki a verseny legnagyobb halát, egy több mint 10 kilós tőpontyot terelt partra. A 2-es szektorban Orsós Attila lett az első helyezett, 22,4 kilós fogással.

 

 

