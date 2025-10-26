Véget ért az idei horgászverseny-szezon Mecsekpölöskén

A megmérettetésen összesen 120,6 kiló halat mérlegeltek a résztvevők.

Az 1-es tószektorban Végh Attila végzett az élen, aki a verseny legnagyobb halát, egy több mint 10 kilós tőpontyot terelt partra. A 2-es szektorban Orsós Attila lett az első helyezett, 22,4 kilós fogással.