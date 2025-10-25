Amitől minden sofőr tart ősszel – most már Baranyában is megjelent

Bár még több a napsütés, mint a csapadék, a rutinos közlekedők már tudják, hogy veszélyes időszak jön az utakon. Baranyában ennek előjeleit már nap mint nap tapasztalhatjuk: a vidéki utakon gyakran akadunk meg lassú mezőgazdasági jármű mögött, a nehézgépek földet hordanak fel az útfelületre, amin egyre többször okoznak problémát a lehullott falevelek. A földnek és az avarnak elég egy kis reggeli pára ahhoz, hogy csúszkapályát csináljanak a közutakon.

Veszélyes időszak jön a közlekedésben, a felhordott sár, a lehulló avar sok kellemetlenséget okozhat az utakon Baranyában is

Fotó: MW / Forrás: MW

A kellemetlenségek, ne adj isten, súlyos balesetek elkerülése érdekében a legtöbbet akkor tehetjük, ha előre tudatosan készülünk a közúti közlekedés őszi-téli kihívásaira. Az alábbiakban több vezetéstechnikai szakértő ajánlását és intelmeit szedtük csokorba.

Számoljunk extra utazási idővel: az őszi-téli körülmények közötti vezetés valószínűleg több időt vesz igénybe, mint általában, az út lassabb forgalma, az előforduló csúszós útfelületek miatt.

Hajtsunk lassabban, mint máskor: a sebességkorlátozás betartása jó szabály, amellyel ebben a szezonban mindenképpen élni kell. Ezáltal a közlekedés minden résztvevője biztonságban lesz az utakon. Amennyiben bizonytalanok vagyunk az út körülményeiben, a maximális védelem érdekében, haladjunk az ajánlott sebességnél legalább 10 km/h-val kevesebbel. Ne feledjük azt sem, minél gyorsabban vezetünk, annál kevésbé tudjuk majd kezelni a váratlanul megcsúszó autót.

Az őszi-téli útviszonyok ismeretében készüljünk előre az előttünk álló veszélyes időszakra

Az őszi-téli útviszonyok között semmiképpen sem ajánlottak a hirtelen vezetési reakciók. Ne most teszteljük, hogy gépjárművünk hány másodperc alatt tud felgyorsulni, továbbá kerüljük a hirtelen, erőteljes fékezéseket is. Ebben az időszakban különösen nagy figyelmet fordítsunk a biztonsági berendezések használatára. A biztonsági öv viselése több mint 45%-kal csökkenti a sérülés esélyét egy autóbaleset során, ezért feltétlenül csatoljuk be!

Bármennyire is kényelmes, ebben az időszakban bánjunk óvatosan az automatikus sebességtartással. Az őszi-téli vezetés során minden pillanatban teljes irányítás alatt kell tartanunk autónkat, mivel bármikor előkerülhet egy csúszós folt, szakasz az útfelületen. Az ilyen szituációkban a sebességtartó automatika inkább növeli a közlekedési veszélyét, mintsem megkönnyebbítené haladásunkat.