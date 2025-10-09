október 9., csütörtök

Veszély

3 órája

Veszélyes végjáték: ez a pécsi cégvezető már kitálalt

A városüzemeltetés akkora bajban van, hogy már a Biokom Nkft. ügyvezetője is erről beszél. Veszélybe kerültek az alapvető munkálatok is.

Bama.hu

A Biokom NKft. 2025 első félévében 22 millió forintos veszteséget könyvelt el, és csupán csak azért ennyit, mert a társaság abban bízik, hogy az önkormányzat majd megtéríti a költségeit. Ám ez már a korábbi években sem ment egyszerűen, hiszen volt, hogy már kétmilliárddal lógott az önkormányzat a vállalatnak. Ezúttal a tartozásra utaló kijelentést már nem írták bele a jelentésükbe – az sem kizárt, hogy azért sem, mert tartanak a botránytól. Ez a helyzet komoly veszélyt hordoz, s figyelmeztető jel Pécs városüzemeltetése és jövője szempontjából. A társaság nehézségeinek hatása már most is érzékelhető a város mindennapjaiban.

Veszélyben van a kaszálás Pécsen, a temetőben megszokott látvány
Veszélyben vannak már az alapvető szolgáltatások is, hozzá kell szoknunk a látványhoz?

Minden veszélybe került...

A likviditási gondok következtében a cég egyre nehezebben tudja fenntartani a szolgáltatások színvonalát. A fejlesztések elmaradnak, a szükséges eszközpótlásokra sincs fedezet. Az elöregedett jármű- és géppark miatt pedig már a mindennapi alapfeladatok ellátása,  

  • a hulladékszállítás, 
  • a hó- és síkosságmentesítés, 
  • a locsolás, 
  • a köztisztaság fenntartása is komoly nehézségekbe ütközik.

A cég igazgatója, Meixner Barna által jegyzett üzleti beszámoló szerint a városüzemeltetés területén

  •  a visszafogott feladatellátás (zöldterületek gondozása, utak és járdák karbantartása, köztisztasági munkák) egyre inkább veszélyezteti a korábbi években elért eredményeket. A szolgáltatások színvonalának fenntartása továbbra is társadalmi elvárás, ám ez ma már nem tartható. Ha a kedvezőtlen tendencia folytatódik, a korábbi szint visszaállítása később sokkal nagyobb költséggel és energiával lesz csak lehetséges.
  • Az igazgató arról is beszélt, hogy a cégnek baleset- és életveszély elhárítására vonatkozó feladatai is vannak, ám ezek ellátása is veszélybe került.

Nincs, aki nekik dolgozzon

A helyzetet tovább súlyosbítja a munkaerőhiány. A piaci szféra magasabb bérei elszívják a dolgozókat, a távozók pótlására pedig a társaság forráshiány miatt nem tud új munkatársakat felvenni. A közfoglalkoztatásban és a városüzemeltetéshez kapcsolódó közfeladatokban – például a zöldterület-kezelésben, köztisztaságban, temetőfenntartásban – ma már állandó a létszámhiány, amit kölcsönzött munkaerővel sem sikerült pótolni.

A cégvezetés szerint a jelenlegi helyzetben már az alapvető közszolgáltatások ellátása is veszélybe került, miközben a lakosság és a városvezetés jogosan várná el a megszokott minőséget. Az elmaradó fejlesztések, a forráshiány és a munkaerőgondok együtt olyan spirált indítottak el, amelyből csak átfogó, hosszú távú pénzügyi és szervezeti beavatkozással lehet kitörni. A baloldali városvezetés ezért emelte meg a parkolási , vagy éppen a temetkezési díjakat. Ezekből akarnak több száz milliós bevételt elérni. 
Az önkormányzat működését kritikusan szemlélő pécsiek szerint azonban a holdudvaron, a felesleges kiadásokon kellene előbb spórolni, nem pedig a pécsieket sarcolni. 

 

 

