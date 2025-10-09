Veszélyes végjáték: ez a pécsi cégvezető már kitálalt

A Biokom NKft. 2025 első félévében 22 millió forintos veszteséget könyvelt el, és csupán csak azért ennyit, mert a társaság abban bízik, hogy az önkormányzat majd megtéríti a költségeit. Ám ez már a korábbi években sem ment egyszerűen, hiszen volt, hogy már kétmilliárddal lógott az önkormányzat a vállalatnak. Ezúttal a tartozásra utaló kijelentést már nem írták bele a jelentésükbe – az sem kizárt, hogy azért sem, mert tartanak a botránytól. Ez a helyzet komoly veszélyt hordoz, s figyelmeztető jel Pécs városüzemeltetése és jövője szempontjából. A társaság nehézségeinek hatása már most is érzékelhető a város mindennapjaiban.

Veszélyben vannak már az alapvető szolgáltatások is, hozzá kell szoknunk a látványhoz?

Minden veszélybe került...

A likviditási gondok következtében a cég egyre nehezebben tudja fenntartani a szolgáltatások színvonalát. A fejlesztések elmaradnak, a szükséges eszközpótlásokra sincs fedezet. Az elöregedett jármű- és géppark miatt pedig már a mindennapi alapfeladatok ellátása,

a hulladékszállítás,

a hó- és síkosságmentesítés,

a locsolás,

a köztisztaság fenntartása is komoly nehézségekbe ütközik.

A cég igazgatója, Meixner Barna által jegyzett üzleti beszámoló szerint a városüzemeltetés területén

a visszafogott feladatellátás (zöldterületek gondozása, utak és járdák karbantartása, köztisztasági munkák) egyre inkább veszélyezteti a korábbi években elért eredményeket. A szolgáltatások színvonalának fenntartása továbbra is társadalmi elvárás, ám ez ma már nem tartható . Ha a kedvezőtlen tendencia folytatódik, a korábbi szint visszaállítása később sokkal nagyobb költséggel és energiával lesz csak lehetséges.

Nincs, aki nekik dolgozzon

A helyzetet tovább súlyosbítja a munkaerőhiány. A piaci szféra magasabb bérei elszívják a dolgozókat, a távozók pótlására pedig a társaság forráshiány miatt nem tud új munkatársakat felvenni. A közfoglalkoztatásban és a városüzemeltetéshez kapcsolódó közfeladatokban – például a zöldterület-kezelésben, köztisztaságban, temetőfenntartásban – ma már állandó a létszámhiány, amit kölcsönzött munkaerővel sem sikerült pótolni.