1 órája
Veszélyes végjáték: ez a pécsi cégvezető már kitálalt
A városüzemeltetés akkora bajban van, hogy már a Biokom Nkft. ügyvezetője is erről beszél. Veszélybe kerültek az alapvető munkálatok is.
A Biokom NKft. 2025 első félévében 22 millió forintos veszteséget könyvelt el, és csupán csak azért ennyit, mert a társaság abban bízik, hogy az önkormányzat majd megtéríti a költségeit. Ám ez már a korábbi években sem ment egyszerűen, hiszen volt, hogy már kétmilliárddal lógott az önkormányzat a vállalatnak. Ezúttal a tartozásra utaló kijelentést már nem írták bele a jelentésükbe – az sem kizárt, hogy azért sem, mert tartanak a botránytól. Ez a helyzet komoly veszélyt hordoz, s figyelmeztető jel Pécs városüzemeltetése és jövője szempontjából. A társaság nehézségeinek hatása már most is érzékelhető a város mindennapjaiban.
Minden veszélybe került...
A likviditási gondok következtében a cég egyre nehezebben tudja fenntartani a szolgáltatások színvonalát. A fejlesztések elmaradnak, a szükséges eszközpótlásokra sincs fedezet. Az elöregedett jármű- és géppark miatt pedig már a mindennapi alapfeladatok ellátása,
- a hulladékszállítás,
- a hó- és síkosságmentesítés,
- a locsolás,
- a köztisztaság fenntartása is komoly nehézségekbe ütközik.
A cég igazgatója, Meixner Barna által jegyzett üzleti beszámoló szerint a városüzemeltetés területén
- a visszafogott feladatellátás (zöldterületek gondozása, utak és járdák karbantartása, köztisztasági munkák) egyre inkább veszélyezteti a korábbi években elért eredményeket. A szolgáltatások színvonalának fenntartása továbbra is társadalmi elvárás, ám ez ma már nem tartható. Ha a kedvezőtlen tendencia folytatódik, a korábbi szint visszaállítása később sokkal nagyobb költséggel és energiával lesz csak lehetséges.
- Az igazgató arról is beszélt, hogy a cégnek baleset- és életveszély elhárítására vonatkozó feladatai is vannak, ám ezek ellátása is veszélybe került.
Nincs, aki nekik dolgozzon
A helyzetet tovább súlyosbítja a munkaerőhiány. A piaci szféra magasabb bérei elszívják a dolgozókat, a távozók pótlására pedig a társaság forráshiány miatt nem tud új munkatársakat felvenni. A közfoglalkoztatásban és a városüzemeltetéshez kapcsolódó közfeladatokban – például a zöldterület-kezelésben, köztisztaságban, temetőfenntartásban – ma már állandó a létszámhiány, amit kölcsönzött munkaerővel sem sikerült pótolni.
A cégvezetés szerint a jelenlegi helyzetben már az alapvető közszolgáltatások ellátása is veszélybe került, miközben a lakosság és a városvezetés jogosan várná el a megszokott minőséget. Az elmaradó fejlesztések, a forráshiány és a munkaerőgondok együtt olyan spirált indítottak el, amelyből csak átfogó, hosszú távú pénzügyi és szervezeti beavatkozással lehet kitörni. A baloldali városvezetés ezért emelte meg a parkolási , vagy éppen a temetkezési díjakat. Ezekből akarnak több száz milliós bevételt elérni.
Az önkormányzat működését kritikusan szemlélő pécsiek szerint azonban a holdudvaron, a felesleges kiadásokon kellene előbb spórolni, nem pedig a pécsieket sarcolni.