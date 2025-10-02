2 órája
Vigyázz! Életveszélynek vannak kitéve a gyalogosok a Rákóczi úton (VIDEÓ)
Kedden olvasónk jelezte, hogy a pécsi Rákóczi úton, egy felújítás miatt, a járdán helyeztek el egy nagy konténert.
Az esetet fotóval és videóval is dokumentálta. A tároló teljes szélességében elfoglalja a járdát, így a gyalogosok kénytelenek az úttestre lépni, hogy kikerüljék azt. Ez azért különösen veszélyes, mert a Rákóczi út a belváros egyik legforgalmasabb szakasza, ahol folyamatos az autós forgalom, így a gyalogosok biztonsága komolyan veszélybe kerülhet.
A helyzetre semmilyen figyelmeztető tábla nem hívja fel a figyelmet, így sokan csak az utolsó pillanatban szembesülnek az akadállyal. Olvasónk szerint mielőbbi megoldásra lenne szükség, hiszen a jelenlegi állapot balesetveszélyes, és különösen nehezíti az idősek, babakocsival vagy kisebb gyerekkel közlekedők dolgát.