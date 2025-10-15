Vigyázzunk, szombaton minden más lesz – például a közlekedés is!

A TükeBusz Zrt. arról tájékoztatta az utasokat, hogy az autóbuszok 2025. október 18-án (szombaton) – munkanap áthelyezés miatt – a munkanapokra érvényes menetrend szerint közlekednek.

A Tüke Busz Zrt. Ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartása:

2025. október 17-én, pénteken: 7:30 - 12:00

2025. október 18-án, szombaton: 7:30 - 12:00

Bérletpénztárak nyitvatartása 2025. október 18-án: