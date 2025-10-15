október 15., szerda

Vigyázzunk, szombaton minden más lesz – például a közlekedés is!

Címkék#menetrend#Pécs#bérletpénztár#iroda#autóbusz

Vigyázzunk, szombaton minden más lesz – például a közlekedés is!

A TükeBusz Zrt. arról tájékoztatta az utasokat, hogy az autóbuszok 2025. október 18-án (szombaton) – munkanap áthelyezés miatt – a munkanapokra érvényes menetrend szerint közlekednek.

A Tüke Busz Zrt. Ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartása:

2025. október 17-én, pénteken: 7:30 - 12:00

2025. október 18-án, szombaton: 7:30 - 12:00

Bérletpénztárak nyitvatartása 2025. október 18-án:

  • Millennium Üzletház (7621 Pécs, Rákóczi u. 60.): 7:30 - 12:00
  • Távolsági autóbusz-állomás (7622 Pécs, Nagy Lajos király u. 20.): 7:00 - 12:00
  • 7632 Pécs, Csontváry utca 10.: 7:00 - 12:00

 

