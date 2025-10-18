Elképesztő! Hosszúhetény a világ legjobb turisztikai falvai között

Hosszúhetény bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) döntése alapján. A rangos elismerést a Kínában, Anjiban megrendezett ünnepélyes díjátadón vették át a település képviselői.

A világ legjobb turisztikai falvai között van egy baranyai település, Hosszúhetény - Forrás: Benkő Bianka közösségi oldala

A pályázat előkészítésében Benkő Bianka vállalt meghatározó szerepet, aki a közösségi oldalán idézte fel az ötlet megszületését:

Bevallom, amikor anno felvetettem Csörnyei László polgármester úrnak a pályázat lehetőségét — mind a Green Destinations Top 100 Story, mind a World’s Best Tourism Villages program kapcsán —, nem gondoltam, hogy mindkettő sikerülhet. A történetben bíztam, de a második pályázatnál csupán abban reménykedtem, hogy bekerülünk a felkészítő csoportba.

– mondta Benkő Bianka. A pályázat azonban egyre erősebb anyaggá vált:

„Ahogy elkezdtük összerakni a projektet, minden kritériumra megvolt a válaszunk, és a végére közel 100 oldalas dokumentáció született.”