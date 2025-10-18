2 órája
Elképesztő! Hosszúhetény a világ legjobb turisztikai falvai között
Egészen elképesztő sikert ért el baranyai aprócska település. Hosszúhetény bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé.
Hosszúhetény bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) döntése alapján. A rangos elismerést a Kínában, Anjiban megrendezett ünnepélyes díjátadón vették át a település képviselői.
A pályázat előkészítésében Benkő Bianka vállalt meghatározó szerepet, aki a közösségi oldalán idézte fel az ötlet megszületését:
Bevallom, amikor anno felvetettem Csörnyei László polgármester úrnak a pályázat lehetőségét — mind a Green Destinations Top 100 Story, mind a World’s Best Tourism Villages program kapcsán —, nem gondoltam, hogy mindkettő sikerülhet. A történetben bíztam, de a második pályázatnál csupán abban reménykedtem, hogy bekerülünk a felkészítő csoportba.
– mondta Benkő Bianka. A pályázat azonban egyre erősebb anyaggá vált:
„Ahogy elkezdtük összerakni a projektet, minden kritériumra megvolt a válaszunk, és a végére közel 100 oldalas dokumentáció született.”
Benkő Bianka külön köszönetet mondott Poór Gabriellának, a Nemes János Művelődési Központ igazgatójának, aki végig támogatta a munkát, valamint Csörnyei László polgármesternek, aki nyitott volt a kezdeményezésre.
Ahogy Bianka fogalmazott: „a döntést több mint 50 nemzetközi zsűritag hozta meg, titkos értékelés alapján".
A világ legjobb turisztikai falvai közé ezért került be Hosszúhetény
A sikerhez hozzájárult a közösség és számos helyi szereplő együttműködése is. Benkő Bianka kiemelte a matyodesign csapatát és a tardi asszonyokat, akik a bánáti bazsarózsa motívumot – Hosszúhetény jelképét – varázsolták a ruhájára.
„Most pedig itt az ideje annak, hogy mindannyian büszkék legyünk — mert ez egy igazi közös siker. Ahogy a kézi meccsen mondanánk: HHH — Hajrá Hosszúhetény!” – zárta gondolatait Benkő Bianka.
Ebben is a legjobbak között!
Mint a Bama.hu is megírta, a franciaországi Montpellier-ben tartották meg a közelmúltban a nemzetközi fenntartható turisztikai konferenciát és gálavacsorát, ahol kiderült, hogy Hosszúhetény is bekerült a világ 100 legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése közé.