Villányba is elér a Bursa Hungarica

A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal a Kulturális és Innovációs Minisztériummal partnerségben a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2026. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót az érdeklődők a www.nktk.gov.hu oldalról tölthetik le.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2025. november 4.

Bursa Hungarica A típusú pályázati kiírás Villány

Bursa Hungarica B típusú pályázati kiírás Villány