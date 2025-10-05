október 5., vasárnap

Fásítás

Virágba borulhat a baranyai falu főtere

A közterületek fásítására és virágosítására kiemelt hangsúlyt fektet a település - tíz szilvafára pályázott és nyert az országfásítási program keretében az önkormányzat.

Wald Kata
- Ezek közül hatot Császtába, négyet pedig az újtelepi játszótérhez ültettünk, így pár év múlva már szép árnyékot vetnek majd a növények a nyári melegben - részletezte beszámolójában Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere. 

A főtér és a vásártér szépítését is tervezi az önkormányzat idén ősszel, melyhez növényeket gyűjtenek. Orgonát, pampafüvet, kristályvirágot, szellőrózsát, levendula hajtást, kecskerágót, leander hajtást, díszgyertyát szívesen fogadnak, a részletekkel kapcsolatban a település polgármesterét kereshetik az adakozni vágyók. A cél, hogy a főteret tegyék még szebbé és virágosabbá

 

