Virágba borulhat a baranyai falu főtere

- Ezek közül hatot Császtába, négyet pedig az újtelepi játszótérhez ültettünk, így pár év múlva már szép árnyékot vetnek majd a növények a nyári melegben - részletezte beszámolójában Vidák Krisztina, Szászvár polgármestere.

A főtér és a vásártér szépítését is tervezi az önkormányzat idén ősszel, melyhez növényeket gyűjtenek. Orgonát, pampafüvet, kristályvirágot, szellőrózsát, levendula hajtást, kecskerágót, leander hajtást, díszgyertyát szívesen fogadnak, a részletekkel kapcsolatban a település polgármesterét kereshetik az adakozni vágyók. A cél, hogy a főteret tegyék még szebbé és virágosabbá.