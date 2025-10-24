Baj van, újabb vírus ütötte fel a fejét Pécsen

október 24., péntek

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai nem mutatnak jó képet. Megjelent az influenza A vírus Pécsen.

Bama.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint az országos átlag alapján stagnált a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben a 42. héten, ugyanakkor Pécsett továbbra is emelkedett szintet mértek.

Az influenza A vírus már beköszöntött Pécsre
Nyakunkon már az újabb vírus, mi lesz így, járvány? Fotó: MW

Az NNGYK szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a legtöbb városban nem változott jelentősen, emelkedést csak néhány helyszínen tapasztaltak. Pécsett a vírus örökítőanyagának mennyisége továbbra is a „mérsékelt” kategóriába tartozik, ami arra utal, hogy a városban a fertőzések száma magasabb, de az országos trend alapján a következő hetekben a növekedés megállása várható.

Megjelent az Influenza A vírus

A szennyvízminták elemzése egyben az influenza vírusok jelenlétét is vizsgálta. A 42. héten Kecskeméten és Pécsett volt kimutatható az Influenza A vírus örökítőanyaga, amely ugyan még csak alacsony szinten van jelen, de a szakemberek szerint ez azt jelzi, hogy a szezonális influenzavírus már megjelent a lakosság körében.

 

