Baj van, újabb vírus ütötte fel a fejét Pécsen

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint az országos átlag alapján stagnált a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben a 42. héten, ugyanakkor Pécsett továbbra is emelkedett szintet mértek.

Nyakunkon már az újabb vírus, mi lesz így, járvány? Fotó: MW

Az NNGYK szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a legtöbb városban nem változott jelentősen, emelkedést csak néhány helyszínen tapasztaltak. Pécsett a vírus örökítőanyagának mennyisége továbbra is a „mérsékelt” kategóriába tartozik, ami arra utal, hogy a városban a fertőzések száma magasabb, de az országos trend alapján a következő hetekben a növekedés megállása várható.