Viszlát, kátyúk! Stratégiai útszakaszon végeztek több százmilliós felújításokat

Mintegy 2,720 kilométeren újult meg a Siklóst Drávaszabolccsal összekötő út két szakasza. A projekt keretében a kivitelezők mintegy nettó 405,24 millió forintból valósították meg a beruházást.

Siklós település bel- és külterületi szakaszát magába foglaló, lokális javításokkal, pályaszerkezet cserékkel, méretezett burkolaterősítéssel történt a felújítás megvalósítása. A beruházás során az út mellett található vízelvezető rendszer, átereszek felújításra, valamint a szakaszon található egy hidat is felújították.