október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

3 órája

Viszlát, kátyúk! Stratégiai útszakaszon végeztek több százmilliós felújításokat

Címkék#útszakasz#Drávaszabolcs#forint#projekt#Siklós#keret

Kaszás Endre
Viszlát, kátyúk! Stratégiai útszakaszon végeztek több százmilliós felújításokat

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: David Michael Bellis

Mintegy 2,720 kilométeren újult meg a Siklóst Drávaszabolccsal összekötő út két szakasza. A projekt keretében a kivitelezők mintegy nettó 405,24 millió forintból valósították meg a beruházást.

Siklós település bel- és külterületi szakaszát magába foglaló, lokális javításokkal, pályaszerkezet cserékkel, méretezett burkolaterősítéssel történt a felújítás megvalósítása. A beruházás során az út mellett található vízelvezető rendszer, átereszek felújításra, valamint a szakaszon található egy hidat is felújították.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu