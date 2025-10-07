Hozzád is ellátogatnak: megkezdődtek a leolvasások

A keddi naptól kezdve folyamatosan zajlanak a vízóra leolvasások Vajszló településen október 6-tól, számolt be róla Teleki Dávid polgármester. A település vezetője kéri a lakosságot, hogy segítsék a vízügyesek (Baranya Víz Zrt.) munkáját, biztosítsák a bejárást a vízóra aknákhoz, ahol kutya van, erre az időre zárják el, vagy ha otthon van a tulajdonos, akkor legyen jelen a leolvasánál, hogy ne legyen semmi probléma.