4 órája
Hozzád is ellátogatnak: megkezdődtek a leolvasások
Maga a polgármester számolt be arról, hogy megindult a leolvasás.
Megkezdődött a vízóra leolvasás több településen is.
A keddi naptól kezdve folyamatosan zajlanak a vízóra leolvasások Vajszló településen október 6-tól, számolt be róla Teleki Dávid polgármester. A település vezetője kéri a lakosságot, hogy segítsék a vízügyesek (Baranya Víz Zrt.) munkáját, biztosítsák a bejárást a vízóra aknákhoz, ahol kutya van, erre az időre zárják el, vagy ha otthon van a tulajdonos, akkor legyen jelen a leolvasánál, hogy ne legyen semmi probléma.
