október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adatszolgáltatás indult

2 órája

Hozzád is ellátogatnak: megkezdődtek a leolvasások

Címkék#kutya#vízügyes#Baranya Víz Zrt

Maga a polgármester számolt be arról, hogy megindult a leolvasás.

Bama.hu
Hozzád is ellátogatnak: megkezdődtek a leolvasások

Megkezdődött a vízóra leolvasás több településen is.

Forrás: MW

Fotó: Laufer László

A keddi naptól kezdve folyamatosan zajlanak a vízóra leolvasások Vajszló településen október 6-tól, számolt be róla Teleki Dávid polgármester. A település vezetője kéri a lakosságot, hogy segítsék a vízügyesek (Baranya Víz Zrt.) munkáját, biztosítsák a bejárást a vízóra aknákhoz, ahol kutya van, erre az időre zárják el, vagy ha otthon van a tulajdonos, akkor legyen jelen a leolvasánál, hogy ne legyen semmi probléma.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu