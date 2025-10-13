október 13., hétfő

Kitört a pánik

13 perce

Balhé a vasútállomáson − nem fértek fel a pótlóbuszra, ott maradtak az utasok

Címkék#MÁV#menetrend#jegy#utas

Az elengedhetetlen vasúti felújítások hátulütője, hogy alternatív utazási lehetőségeket kell bevezetni. A vonatpótló busz menetrend ráadásul nagyon szigorú.

Bama.hu

Olvasónk feldúltan keresett meg bennünket azzal, hogy miként járt vasárnap este. Történt ugyanis, hogy az egyetem miatt már délután 15 órakor vonatra szállt Szombathelyen, a járat pedig nem meglepő módon tömve érkezett meg Baranya vármegyébe, hisz sok-sok diák utazik ilyenkor vissza a kollégiumba. A vonatpótló busz menetrend szerinti járata viszont nem volt felkészülve az érkező utasmennyiségre. 

vonatpótló busz menetrend
Egy vonatpótló busz érkezett, az utasok az állomáson maradtak.
Forrás: Olvasói fotó

Betelt a vonatpótló busz, ott maradtak az utasok

Olvasónk kellemetlenül járt, Szentlőrinctől Pécsig ugyanis vonatpótló busz közlekedik a pályafelújítási munkálatok miatt, arra azonban nem számított, hogy bőröndjével együtt lemarad arról a járatról, amelyre megváltotta a jegyét. 

Leszálltunk a vonatról 19:20 környékén Szentlőrincen, majd kisétáltunk a vonatpótló buszhoz. Láttam, hogy sokan jönnek a vonatról, de gondoltam vasárnap erre fel vannak készülve az illetékesek − sajnos tévedtem. Egyetlen egy busz érkezett, a kalauz pedig közölte, hogy aki lemaradt, az várakozhat a következő járatra, ami több, mint egy óra múlva indul, 20:34-kor. Bosszantó, hogy az ember a megvásárolt jegyéért cserébe várakozhat egy órát, mert nincsenek felkészülve arra, hogy vasárnap nem egy busznyi ember utazik Szombathelytől Pécsig.

Mostohagyermek a Szombathely-Pécs vonal

Még a nyár során szintén ezen a vonalon esett meg, hogy a rendszeresen késések miatt olvasónk többszörösen vehette volna igénybe a késési biztosítást a MÁV applikáción keresztül − járata ugyanis már a kiinduló állomásról, Pécsről egy óra késéssel indult el.

 

 

