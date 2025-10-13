Balhé a vasútállomáson − nem fértek fel a pótlóbuszra, ott maradtak az utasok

Olvasónk feldúltan keresett meg bennünket azzal, hogy miként járt vasárnap este. Történt ugyanis, hogy az egyetem miatt már délután 15 órakor vonatra szállt Szombathelyen, a járat pedig nem meglepő módon tömve érkezett meg Baranya vármegyébe, hisz sok-sok diák utazik ilyenkor vissza a kollégiumba. A vonatpótló busz menetrend szerinti járata viszont nem volt felkészülve az érkező utasmennyiségre.

Forrás: Olvasói fotó

Betelt a vonatpótló busz, ott maradtak az utasok

Olvasónk kellemetlenül járt, Szentlőrinctől Pécsig ugyanis vonatpótló busz közlekedik a pályafelújítási munkálatok miatt, arra azonban nem számított, hogy bőröndjével együtt lemarad arról a járatról, amelyre megváltotta a jegyét.

Leszálltunk a vonatról 19:20 környékén Szentlőrincen, majd kisétáltunk a vonatpótló buszhoz. Láttam, hogy sokan jönnek a vonatról, de gondoltam vasárnap erre fel vannak készülve az illetékesek − sajnos tévedtem. Egyetlen egy busz érkezett, a kalauz pedig közölte, hogy aki lemaradt, az várakozhat a következő járatra, ami több, mint egy óra múlva indul, 20:34-kor. Bosszantó, hogy az ember a megvásárolt jegyéért cserébe várakozhat egy órát, mert nincsenek felkészülve arra, hogy vasárnap nem egy busznyi ember utazik Szombathelytől Pécsig.

Mostohagyermek a Szombathely-Pécs vonal

Még a nyár során szintén ezen a vonalon esett meg, hogy a rendszeresen késések miatt olvasónk többszörösen vehette volna igénybe a késési biztosítást a MÁV applikáción keresztül − járata ugyanis már a kiinduló állomásról, Pécsről egy óra késéssel indult el.