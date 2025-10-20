október 20., hétfő

Teljes gőzzel

1 órája

Zajlik a munka Mohács belvárosában, újabb helyeken is korlátozzák a forgalmat

Címkék#forgalom#Széchenyi tér#Mohács

Amint arról beszámoltunk, október elején átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, így megkezdődhettek a munkálatok Mohács belvárosában: harmincezer négyzetméteren dolgoznak majd a szakemberek. A Széchenyi téren lezárták a templom környezetét, csütörtöktől pedig újabb helyeken korlátozzák a forgalmat a munkaterület bővítése miatt.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
A beruházás során a Rákóczi és a Szabadság utcák sarkától a sétálóutca végéig folyik majd a munka, beleértve a teljes Széchenyi teret, és a templom mögötti teret. Nem egyszerre, hanem ütemezve dolgoznak majd a kivitelezők.

A mohácsi csata ötszázadik évfordulójára tervezett munkálatok költségeit az állam állja. Ezek részeként a Széchenyi tér és a Fogadalmi Templom árkádsorának megújítására idén 2 280 000 000, jövőre 3 420 000 000 forintot biztosítanak. A szóban forgó két beruházás messze nem csak Mohács főterének átépítéséről és templom felújítását foglalja magában. Többek között új burkolatot kap a Széchenyi tér, szökőkutat építenek a közepén, az árkádsor tetőzete teljes felújításon esik át, történelmi sétányt és ligetet alakítanak ki a templom mögött interaktív táblákkal. Felújítják a zászlótartó csoportot, az országzászlót, a Szentháromság szobrot, új dísz- és közvilágítási rendszert építenek ki. A sétálóutca is teljes egészében megújul, ahogy a Szabadság utca egy része is. A teljes beruházás hatalmas, harmincezer négyzetméteres területet érint. A kivitelezést az Építő- és Épületkarbantartó Zrt. végezheti el bruttó 6,062 milliárd forintért, a cégnek 650 napja van a befejezésre.

Az óra már ketyeg, ennek megfelelően hozzá is láttak a feladatokhoz. A Széchenyi téren már korábban lezárták a Fogadalmi templom közvetlen környezetét, a tér felől a kandeláberekig, valamint a Színház utcában a járdáig. Az önkormányzat közlése folytatódik a munkaterület bővítése: elkerítik a Színház utcában a parkolókat, az Arany János utca és a Lánc utca közötti szakaszon pedig forgalomkorlátozásra lehet számítani. Az Ifjúsági Centrum gazdasági bejárata a kivitelezés teljes ideje alatt megközelíthető marad.

 

