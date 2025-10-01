Elsöprő baranyai siker: a Mecsek ékköve hódította el az év kilátója címet!

A természetjárás szerelmesei ismét dönthettek arról, melyik építmény viselheti az Év Kilátója címet, és a választás egyértelmű volt: a baranyai Zengő-kilátó 5752 szavazattal lett az ország kedvence. A szavazás szeptember 29-ig tartott, több mint 15 ezer voks érkezett a tíz jelöltre, de a Mecsek büszkesége fölényesen húzott el riválisaitól és lett az Év Kilátója 2025-ben.

Hatalmas fölénnyel lett 2025-ben a Zengő-kilátó az Év Kilátója! Fotó: Laufer László

A természetjáró közösség egyik kedvence a Zengő

A 683 méteren magasodó kilátó különleges helyet foglal el a magyar turisták szívében – áll az Aktív Kalandor tájékoztatójában. Az 1970-es években emelt geodéziai toronyhoz 2020-ban épült hozzá az acélvázas szerkezet, amely ma is tökéletes kilátást biztosít. A hat szintes toronyból nemcsak a Keleti-Mecsek panorámája tárul a szemünk elé, hanem tiszta időben a Balaton, délen pedig a Villányi-hegység és a horvátországi Papuk-hegység is felsejlik.

A Zengő csúcs elérésére számos turistaút kínál lehetőséget, de a zarándokok és a terepkerékpárosok is előszeretettel keresik fel. Nem véletlen, hogy a baranyaiak büszkesége lett a közönség kedvence: a természet szépsége, a történeti háttér és a modern építmény együtt teszik igazán különlegessé.

Az Aktív Kalandor szavazásán a második helyezett a Zemplénben található Megyer-hegyi kilátó 2770 szavazattal, míg a dobogó harmadik fokára a börzsönyi Julianus-kilátó került 2407 vokssal. A baranyaiak számára azonban kétségtelen, hogy a győzelem hazai siker, amelyre minden helybéli méltán lehet büszke.