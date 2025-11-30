30Y helyett most a 8X miatt hangos az egyetem

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara ünnepi rendezvényen köszöntötte László Gyula professzort 80. születésnapja alkalmából. Az eseményen a kar vezetői, korábbi kollégái és tanítványai is részt vettek, hogy tiszteletüket fejezzék ki a magyar gazdaságtudomány egyik meghatározó személyisége előtt.

László Gyula professzor a PTE Közgazdaságtudományi Karának életében meghatározó szerepet játszott: dékáni és intézetvezetői munkájával, valamint tudományos kutatásaival jelentősen hozzájárult a kar szakmai fejlődéséhez. Nevéhez fűződik több hazai és nemzetközi gazdasági projekt, valamint a Gazdálkodástani Doktori Iskola megalapítása is, amely generációk kutatóinak adott inspirációt.

Az ünnepségen elhangzott: László Gyula professzor nemcsak kiváló tudós, hanem karizmatikus pedagógus is, aki mindig nyitott volt a fiatal kutatók támogatására. Pályája példát mutat abban, miként lehet a tudományos igényességet és az emberi alázatot összeegyeztetni – egyensúlyt teremtve, akárcsak a gazdasági rendszerekben, amelyekről évtizedeken át tanított.