november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

49 perce

A családok szerint egy pécsi főnővér a legjobb

Címkék#kórház#családközpontú#szavazat#orvoskar

Szentgyörgyvölgyi Emese, a PTE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Neurológiai Osztályának osztályvezető főnővére kapta a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díját.

Bama.hu
A családok szerint egy pécsi főnővér a legjobb

A pécsi orvoskar beszámolója szerint az elismerést olyan gyermekegészségügyi intézményben dolgozó egészségügyi szakdolgozó kaphatja meg, aki a családközpontú betegellátás szemléletét kiemelkedően alkalmazza munkája során.

A 2024-ben alapított díjat második alkalommal adta át az idén 30 éves Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány. Az elismerés névadója dr. Audrey Evans (1925-2022) amerikai gyermekorvos és rákkutató volt, aki egész életében azon dolgozott, hogy a gyermekegészségügyi ellátásban a családközpontúság váljon a gondozás egyik alapelvévé. Ő volt továbbá a világ első Ronald McDonald Házának is a megálmodója és társalapítója, a nemzetközi Ronald McDonald House Charities életre hívója.

A róla elnevezett díj célja, még nagyobb figyelmet kapjanak azok a mindennapokban helytálló egészségügyi szakdolgozók, akiknek megannyi krónikus beteg gyermek és családja köszönheti azt, hogy a kiváló szakmai ellátás mellett szeretettel és megnyugtató, humánus hozzáállással körülvéve tájékozódhat szülőként és gyógyulhat gyermekként, a betegség legnehezebb időszakaiban.

Az elismerésre bármely Magyarországon működő, gyermekgyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi intézmény (kórház, klinika, gyermek palliatív ellátás, rehabilitáció stb.) aktívan állományban lévő szakdolgozóját jelölni lehetett, az online szavazás 2025. augusztus 18-tól egészen 2025. október 6-ig zajlott.

A negyven jelölt közül Szentgyörgyvölgyi Emese, PTE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Neurológiai Osztályának osztályvezető főnővére kapta a legtöbb szavazatot, összesen 3923-an voksoltak rá a díj honlapján. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu