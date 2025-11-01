A családok szerint egy pécsi főnővér a legjobb

A pécsi orvoskar beszámolója szerint az elismerést olyan gyermekegészségügyi intézményben dolgozó egészségügyi szakdolgozó kaphatja meg, aki a családközpontú betegellátás szemléletét kiemelkedően alkalmazza munkája során.

A 2024-ben alapított díjat második alkalommal adta át az idén 30 éves Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány. Az elismerés névadója dr. Audrey Evans (1925-2022) amerikai gyermekorvos és rákkutató volt, aki egész életében azon dolgozott, hogy a gyermekegészségügyi ellátásban a családközpontúság váljon a gondozás egyik alapelvévé. Ő volt továbbá a világ első Ronald McDonald Házának is a megálmodója és társalapítója, a nemzetközi Ronald McDonald House Charities életre hívója.

A róla elnevezett díj célja, még nagyobb figyelmet kapjanak azok a mindennapokban helytálló egészségügyi szakdolgozók, akiknek megannyi krónikus beteg gyermek és családja köszönheti azt, hogy a kiváló szakmai ellátás mellett szeretettel és megnyugtató, humánus hozzáállással körülvéve tájékozódhat szülőként és gyógyulhat gyermekként, a betegség legnehezebb időszakaiban.

Az elismerésre bármely Magyarországon működő, gyermekgyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi intézmény (kórház, klinika, gyermek palliatív ellátás, rehabilitáció stb.) aktívan állományban lévő szakdolgozóját jelölni lehetett, az online szavazás 2025. augusztus 18-tól egészen 2025. október 6-ig zajlott.

A negyven jelölt közül Szentgyörgyvölgyi Emese, PTE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Neurológiai Osztályának osztályvezető főnővére kapta a legtöbb szavazatot, összesen 3923-an voksoltak rá a díj honlapján.