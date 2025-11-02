A fiatalokat várja együtt gondolkodásra a megyéspüspök

november 2., vasárnap

2 órája

Címkék#Pécsi Egyházmegye#Felföldi László#főpásztor#korosztály

Wald Kata
Forrás: MW

Fotó: Denes Martonfai

A Fiatal Felnőttek Fórumát hirdette meg a közelmúltban Felföldi László pécsi megyéspüspök, aki közös együtt gondolkodásra hívja a 25-45 év közötti korosztályt. A Pécsi Egyházmegye felhívása szerint a pécsi főpásztor nemcsak a hívőket, hanem minden 25–45 év közötti jó szándékú istenkeresőt hív és vár, akik nyitottak a közös gondolkodásra, az egy úton való együtt haladásra.
A Fiatal Felnőttek Fórumát 2 helyszínen: Pécsett és Szekszárdon rendezik meg háromestés találkozók keretében, ahol a résztvevők kötetlen és őszinte beszélgetésekkel, nyíltan, tabuk nélkül oszthatják meg egymással felnőtt életük valóságát. Egy fórum, ahol beszélhetnek álmaikról, együtt gondolkodás az együtt haladásról. A háromestés beszélgetések baranyai időpontjai és helyszínei a következők: Pécs, Magtár Látogatóközpont (Pécs, Dóm tér 6.): 2025. november 13. 19-21 óra, 2026. január 22. 19-21 óra, 2026. március 12. 19-21 óra.
 

 

