A jövő tűzoltói is megfordulhattak a bemutatókon

Több általános iskolában is bemutatót tartottak a Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltói, hogy pályaorientációs napok keretében közelebb hozzák a gyerekekhez a tűzoltói hivatást és a tűzvédelem fontosságát.

A szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában egy hivatásos tűzoltó tartott interaktív előadást. A diákok a gyakorlatban is megtekinthették a bevetési védőruha helyes felvételét. A mozsgói iskolába hat hivatásos tűzoltó érkezett gépjárműfecskendővel. A bemutató során a gyerekek megismerkedhettek a tűzoltógépjárművel, a rajta található felszerelésekkel is. A nagydobszai diákok hasonló bemutatót láthattak.

A rendezvények célja az volt, hogy a gyerekek betekintést nyerjenek a tűzoltói hivatás világába, megtapasztalják, milyen fontos szerepet játszik az állomány a mindennapi biztonság megteremtésében, és hogy megtanulhassák a tűzvédelem alapjait, nagyobb biztonságban lehessenek a jövőben.