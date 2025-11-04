A kényszermunkára hurcolt babarciak emlékére állítottak emlékművet

A Gulág poklát megjárt babarciak emlékművét szentmisét követően avatták fel vasárnap, helybeli polgárok, a falu elöljárói és dr. Hargitai János országgyűlési képviselő jelenlétében. Az esemény szimbolikus jelentőségű azt jelezve, hogy a település máig nem feledkezett meg arról 84 emberről, akit elhurcoltak a Szovjetunióba, s a jövőben sem hagyják elhalványulni az emléküket.

A Vörös Hadsereg, amely 1944 szeptemberében lépett Magyarország területére, december 22-én adta ki 0060 számú parancsát, ez rendelte el a 17-45 év közötti munkaképes német származású férfiak és a 18-30 év közötti munkaképes német származású nők mozgósítását. Eszerint hadbíróság elé kerülnek, akik kivonják magukat a mozgósítás alól, és családtagjaikra, továbbá „bűntársaikra" is szigorú megtorlás vár. Az utasítást végrehajtó szovjet belügyi katonák – bár a létszámot kizárólag német nemzetiségűekkel kellett volna feltölteniük – válogatás nélkül elvittek mindenkit, számukra csak az volt fontos, hogy összetereljék és a Szovjetunióba hurcolják a parancsnokaik által meghatározott számú embert.

Az események leírásakor a történészek sokszor csak az egyre fogyatkozó számú túlélők legendává szövődő visszaemlékezéseire hagyatkozhatnak. A szájhagyomány szerint az „orosz" katonák megnyugtatásul azt ismételgették: „malenkaja rabota", azaz kis munka. Az oroszul nem tudó érintettek ezt „málenkij robotnak" értették, s a kifejezés így honosodott meg. A katonák nemegyszer igazoltatás címén állították meg a járókelőket, akiket aztán teherautókra ültettek és elvittek, sorsukról hozzátartozóik semmit sem tudtak meg. A „kis munka" évekig tartó kényszermunka – romeltakarítás, építkezés, bányászat, stb. – volt a Szovjetunióban.