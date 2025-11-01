2 órája
A te gyereked festheti ki a legnépszerűbb pécsi épületet!
Idén is elindul az ország egyik legkedvesebb kreatív kezdeményezése a Zsolnay Örökségkezelő NKft. szervezésében: az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázat.
Ennek lényege, hogy a gyermeki fantázia ünnepi fénybe borítja a város főterén álló, ikonikus templomot, a Dzsámit. A pályázat arra hívja a résztvevőket, hogy Pécs ikonikus templomáról, a Dzsámiról készült sablon alapján készítsenek saját rajzokat, amelyek az ünnep szellemiségét tükrözik. Az alkotások idén is életre kelnek: az adventi hétvégéken a Dzsámi déli homlokzatára vetítve csodálhatja meg a közönség a gyerekrajzokat – immár hatalmas méretben, fénnyel és ünnepi varázzsal.
A hagyományosnak számító kezdeményezés több ezer gyermeket inspirált az elmúlt években, akik „mini fényfestőként” engedték szabadon a fantáziájukat.
Mosolygós arcok és TÖK jó hangulat képeinkenFotók: Sándor Judit
A pályázatra három korosztályban lehet nevezni:
• óvodások (4-6 évesek)
• 6–10 éves alsó tagozatos tanulók (1-4. osztály)
• 10–14 éves felső tagozatos tanulók (5-8. osztály)
Leadási határidő: 2025.11.14.