A te gyereked festheti ki a legnépszerűbb pécsi épületet!

Ennek lényege, hogy a gyermeki fantázia ünnepi fénybe borítja a város főterén álló, ikonikus templomot, a Dzsámit. A pályázat arra hívja a résztvevőket, hogy Pécs ikonikus templomáról, a Dzsámiról készült sablon alapján készítsenek saját rajzokat, amelyek az ünnep szellemiségét tükrözik. Az alkotások idén is életre kelnek: az adventi hétvégéken a Dzsámi déli homlokzatára vetítve csodálhatja meg a közönség a gyerekrajzokat – immár hatalmas méretben, fénnyel és ünnepi varázzsal.

A hagyományosnak számító kezdeményezés több ezer gyermeket inspirált az elmúlt években, akik „mini fényfestőként” engedték szabadon a fantáziájukat.