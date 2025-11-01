Médiakultúra
Az Akadémián adott elő a pécsi egyetem dékánja
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából konferenciát rendeztek a napokban a Magyar Tudományos Akadémián.
A „Magyar Tudományos Akadémia hatása a magyar kommunikáció- és médiakultúrára” című konferencián előadást tartott az MTA Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottságának elnökeként a pécsi egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja, Prof. Dr. Szécsi Gábor is.
Előadásának témája a tudománykommunikáció forradalma és a digitális kultúrában változó tudománykép volt.
