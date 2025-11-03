Bajban lehetnek a pécsi gyorséttermek és büfék: óriási vizsgálat kezdődik

Országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), miután az utóbbi időben több élelmiszer-biztonsági és higiéniai problémára derült fény.

A hatóság közleménye szerint az eddigi vizsgálatok során a helyszínek közel 70 százalékán találtak valamilyen szabálytalanságot. Több esetben megszakadt a hűtési lánc, hiányzott a hús eredetét igazoló dokumentáció, illetve gondok voltak a konyhák tisztaságával is. Négy gyrosos büfé működését a hatóság már fel is függesztette.

Az NKFH célja, hogy átfogó képet kapjon arról, a gyrost árusító vendéglátóegységek betartják-e az élelmiszer-higiéniai és biztonsági előírásokat. Az ellenőrök külön figyelmet fordítanak az alapanyagok eredetére és nyomon követhetőségére, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartására, valamint a konyhai folyamatok, például a hús pácolása és nyársra húzása megfelelő végzésére.

A vizsgálatok a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, valamint a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását is ellenőrzik. A hatóság emellett azt is vizsgálja, hogy a vendéglátóhelyek minden szükséges hatósági bejelentést megtettek-e.

Az NKFH közölte: minden szabálytalanság esetén határozottan fellépnek, mert „a fogyasztók egészsége és jogai nem sérülhetnek”.