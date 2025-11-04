Szépen csendben bezárt Pécs ikonikus boltja − rengetegen imádták a helyet

november 4., kedd

Károly névnap

#forgalom#Király Non-Stop Élelmiszer#üzlet#kirakat

Olvasóinktól kaptuk az információt, meglátogattuk a helyet.

Sokan jártak ide vásárolni.

A lapunkhoz beérkezett információk szerint bezárt Pécs egyik legforgalmasabb boltja, amely rengeteg vásárló kedvence volt. A Király utcában található Király Non-Stop Élelmiszer üzletet meglátogattuk hát, de sajnos már csak az üres kirakaton tudtunk betekinteni. Belül dobozok, nem használt elektronikai cikkek, különböző tárolók találhatóak. Próbáltuk az interneten is fellelhető telefonszámon elérni a tulajdonosokat, de sajnos a telefonszám már nem volt elérhető − úgy tűnik, hogy a sokak által kedvelt bolt valószínűleg végleg bezárt.

A kirakaton betekintve már csak az egykor szebb napokat látott üzlet nyomait láthatjuk.

A Szabadkikötő közelsége miatt is állandóan hatalmas forgalommal bíró üzlet sokak kedvenc élelmiszer boltja volt Pécsen, többen az ott dolgozó kedves hölgy miatt emlékeznek szívesen a helyre. 

 

