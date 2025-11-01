Ezt sem ússzuk meg: nyakunkon a vásárlási őrület, most kell óvatosnak lenni – Így vernek át két perc alatt

Bő egy hónap, és itt a Black Friday, azaz a Fekete Péntek, aminek a napja idén november 28. Ilyenkor hatalmas kedvezményekkel lehet vásárolni, az akciókkal azonban nagyon körültekintőnek kell lenni, hívják fel fogyasztóvédelmi szakemberek a figyelmet.

A Black Friday november 28-ára esik, de az akciók már a hónap elején elkezdődnek sok helyen.

A Black Friday hagyományosan az USA-ban a Hálaadás utáni péntekre esik, ami 2025-ben november 28-a lesz. Hazánkban azonban jellemzően nem csak erre az egyetlen napra korlátozódnak az akciók – sok webáruház és hagyományos üzlet már november elején elindítja a kedvezményeket, és egész hónapra kiterjesztik azokat.

A Black Friday akciókkal óvatosnak kell lenni – figyelmeztet a hatóság

A Black Friday kapcsán számos vállalkozás már most meghirdette „hatalmas akcióit”, „kivételes árleszállításait”, „óriási kedvezményeit”, az elsőre szépnek hangzó ígéretek mögött azonban sok esetben semmilyen, vagy éppen sokkal alacsonyabb kedvezmény áll, mint ami a reklámban olvasható, így bárki könnyen átverés áldozatává válhat – hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelmi hatóság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírás betartását a hagyományos boltokban és az online kereskedelemben egyaránt. A kiemelt akciós időszakokban, azaz a kuponnapokhoz, a Black Friday kedvezményekhez és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan fokozott ellenőrzéseket tartanak. A 2022. május 28-án hatályba lépett szabályozás óta a célzottan ellenőrzik, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait. – Az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében az árcsökkentést mindig a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához szükséges viszonyítani, így biztosítva, hogy a fogyasztókat ne lehessen félrevezetni mesterségesen megemelt árakkal vagy „kamuakciókkal” – hívja fel a figyelmet az NKFH.

A fogyasztókat nem elegendő tehát az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani. Ugyancsak fontos ellenőrzési szempont, hogy az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni.

A szabályozás bevezetése óta – a szigorú hatósági fellépésnek is köszönhetően – ezen a téren a korábbi évekhez képest javuló tendencia érzékelhető a hagyományos kereskedelemben. A 2022. évben tapasztalt 16%-os kifogásolási arány 2023-ban 13%-ra csökkent, 2024-ben pedig a hagyományos üzletek esetén már csak elenyésző mértékben tapasztalták a korábbi ár feltüntetésének hiányát – részletezte az eredményeket a hatóság. Idén pedig a hagyományos üzletek mellett az online kereskedelemre is fokozottabban fókuszálnak.

A csalók felbukkanására is fel kell készülniük a vevőknek: a Black Friday lázban az egyik leggyakoribb támadási módszer várhatóan az lesz, hogy adathalászok ismerősnek tűnő e-maileket vagy üzeneteket küldenek, és ezekben próbálják rávenni áldozataikat arra, hogy gyanús linkre kattintva megadják a személyes, banki adataikat. Fontos tudni, hogy ha egy ajánlat túl jónak tűnik vagy sürgető, akkor az gyanús. Mindig ellenőrizni kell a feladót és nem szabad kattintani ismeretlen vagy gyanús hivatkozásra.