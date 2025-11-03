Véradás 42 perce

Csak egy szúrás, és már mentjük is az életeket

A jövő héten is sok helyen adhatunk vért – de ha csak egyet vállalunk be, már akkor is hétköznapi hősök leszünk.

Illusztráció. Fotó: MW

A teljes lista, amiből bátran válasszunk ki egyet: Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 3. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 3. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 4. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 4. 08:00 - 15:00

Pécs, Bázis Addiktológiai Szolgálat Pécs (Király utca 21.) november 4. 13:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 5. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 5. 08:00 - 13:00

Pécsvárad, Pécsvárad Művelődési ház (Kossuth Lajos utca 31) november 5. 14:00 - 17:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 6. 08:00 - 18:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 7. 08:00 - 11:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 7. 08:00 - 15:00

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!