Véradás

42 perce

Csak egy szúrás, és már mentjük is az életeket

A jövő héten is sok helyen adhatunk vért – de ha csak egyet vállalunk be, már akkor is hétköznapi hősök leszünk.

Illusztráció.

Fotó: MW

A teljes lista, amiből bátran válasszunk ki egyet:

  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 3. 08:00 - 15:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 3. 08:00 - 13:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 4. 08:00 - 15:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 4. 08:00 - 15:00
  • Pécs, Bázis Addiktológiai Szolgálat Pécs (Király utca 21.) november 4. 13:00 - 15:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 5. 08:00 - 15:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 5. 08:00 - 13:00
  • Pécsvárad, Pécsvárad Művelődési ház (Kossuth Lajos utca 31) november 5. 14:00 - 17:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 6. 08:00 - 18:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Szepessy tér 7. Főépület Földszint) november 7. 08:00 - 11:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) november 7. 08:00 - 15:00

 

