Csaknem fél évszázada nyitották meg, egész Baranyából tódultak a vásárlók

Három év alatt készült el a hatalmas épülettömb. Ez azonban csak az építési munkálatokra vonatkozó időtartam, mert azért az ötlettől a megvalósulásig több idő telt el. Az alapkő letételére 1973. október 9-én került sor. Előtte azonban még kisajátítottak 24 lakást, illetve 17 üzletet. A bontás után következhetett az építkezés, óriási földmunkákkal.

A Megyei és Városi Pártbizottság az elejétől kezdve támogatta az egész beruházást. Mivel a vásárlóerő jellemzően Pécsre koncentrálódott, ezért tűnt indokoltnak a beruházás megvalósítása. A javak elosztása még nem számított tökéletesen megoldott problémának. Divat volt felkerekedni a megye távolabbi szegleteiből, mert Pécsett más dolgokat is lehetett kapni, mint odahaza. A dolgozók száma a korabeli híradások szerint 460 fő volt az új egységben, ezt nem nehéz a helyén kezelni. Az árukészlet nagyságát 100 millió forintban határozták meg, napjainkban már nem könnyű értelmezni. Mindenesetre más kereskedelmi egységekhez képest jelentősen szélesebbnek számított az ajánlat.

Az átadás azért nem zajlott le zökkenőmentesen, hiszen csupán a Kossuth téri bejáratot vehették igénybe az érdeklődők. Pár nappal korábban még paravánok takartak bizonyos részeket. Azonban a közelgő Nagy Októberi Szocialista Forradalom (NOSZF, november 7-e) az összes bajra gyógyírral szolgált. Senki sem merte kockáztatni a jövőjét egy esetleges csúszással. Végül szinte minden a helyére került, szakmai bemutatókkal, illetve politikai beszédek sorával vehették birtokukba az egységet a vásárlók. Alul élelmiszert árultak (mínusz banán, ez személyes emlék), létezett ott még albán kagylókonzerv is, olcsón, pompás minőségben.

Az I. emeleten kínáltak mindkét nem számára ruhákat, cipőket, méterárut, de fehérneműből sem volt hiány. (Valódi farmer nem tűnt fel a ruházati osztályon, legfeljebb egy-egy érdeklődőn létezhetett olyan kurrens ruhadarab.) Természetesen nem a világmárkák várták a sorsukat a polcokon, de egyszerre minden gondon nem lehettek úrrá az elvtársak sem.

A II. szinten kaptak helyet az iparcikkek. A színes tévé még ritkaságnak számított, a képmagnó Magyarországon az átlagos emberek számára elérhetetlen dolognak tűnt. De azért a Konzum már törekedett olyan dolgokra, amik előtte felénk nem számítottak megszokottnak. Vállaltak házhoz szállítást, felvettek előrendelést, kiszolgáltak közületeket is. Ráadásul friss, mohácsi kenyérrel kecsegtették az érdeklődőket. Az összes alapterület 8300 négyzetmétert tett ki, a ház teljes költségvetése a korabeli áron 121 millió forintot tett ki.