Csökken a távhő ára a baranyai városban

Csökken a távhő ára a nem lakossági felhasználók többsége számára Komlón, a képviselő-testület napokban hozott döntése szerint. A lakossági árak változatlanok maradnak, a testület által a napokban módosított, a távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet szerint, a nem lakossági felhasználók hődíja viszont 6343 forintról 5993 forintra csökkent gigajoule-onként. A lakossági díj továbbra is 3395 forint marad. Az alapdíjak nem változtak. A módosítással az önkormányzat a központi energiaügyi rendelethez igazította a helyi díjrendszert, miközben a komlói háztartások számára továbbra is biztosítja a rezsicsökkentett távhőárakat.



