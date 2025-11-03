Barlangtúra
1 órája
Durva! Most megtudhatjuk, milyen az igaz sötétség
Milyen élmény az igazi, teljes sötétség? Milyen lehet végigjárni egy barlangot kiépített világítás nélkül, akárcsak a régi felfedezők? Hogyan működik egy karbidlámpa? Ez is kiderül ezen a különleges túrán, november 22-én.
A különleges barlangtúrán a résztvevők zseblámpa vagy fejlámpa fényénél járhatják be az Abaligeti-barlangot, és vehetik szemügyre a szebbnél szebb cseppköveket, a barlang oldásos és koptatásos formakincsét, valamint a lámpák lekapcsolásával a teljes koromsötétséget is megtapasztalhatják.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! A résztvevők maximális létszáma 10 fő. A programon való részvétel 18 éves kor felett lehetséges.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre