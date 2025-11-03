Durva! Most megtudhatjuk, milyen az igaz sötétség

A különleges barlangtúrán a résztvevők zseblámpa vagy fejlámpa fényénél járhatják be az Abaligeti-barlangot, és vehetik szemügyre a szebbnél szebb cseppköveket, a barlang oldásos és koptatásos formakincsét, valamint a lámpák lekapcsolásával a teljes koromsötétséget is megtapasztalhatják.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! A résztvevők maximális létszáma 10 fő. A programon való részvétel 18 éves kor felett lehetséges.